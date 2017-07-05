05.07.2017 (22:42)

Снайперы ДОСААФ соперничали с коллегами из других ведомств

Более семидесяти лучших снайперов армии, силовых ведомств и ДОСААФ прошли три этапа состязаний, выполнив пять упражнений в индивидуальном первенстве - «Снайперский биатлон», «Стрельба на зачет», «Стрельба ночью», «Снайпер в обороне» и «Снайпер в наступлении». Победу в конкурсе одержали военнослужащие Западного военного округа. Главный приз состязаний – большой кубок – и медали высшей пробы вручил своим подчиненным заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко. «Серебро» взяли представители Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, а «бронза» досталась военнослужащим Восточного военного округа. Команда ДОСААФ России заняла 10 место из 12 команд-участниц конкурса «Снайперский рубеж-2017». Лучшие команды всеармейского конкурса продолжат подготовку к Армейским международным играм 2017 года.

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