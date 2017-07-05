05.07.2017 (21:35)

Вертолету Ми-8АМТШ Южного военного округа будет присвоено имя Героя России Р.Хабибуллина

Имя Героя России полковника Ряфагатя Хабибуллина будет присвоено вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа

8 июля с.г. на аэродроме Кореновск в Краснодарском крае состоится торжественная церемония присвоения имени вертолету авиационного полка армейской авиации Южного военного округа, которым командовал полковник Р.Хабибуллин.

В мероприятии примут участие представители главного командования Воздушно-космических сил, объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, предприятий военно-промышленного комплекса, органов местного самоуправления, сослуживцы полковника Р.Хабибуллина.

Справкка

8 июля 2016 года российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомс (Сирия). В этот период времени восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Р.Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано.

Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2016 г. № 382 за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Ряфагату Махмутовичу Хабибуллину присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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