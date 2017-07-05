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05.07.2017 (21:50)

Завершается 2 этап конкурса «Сдерживающий фактор» в Астраханской области

На полигоне Капустин Яр завершается 2 этап конкурса «Сдерживающий фактор» среди подразделений специального обеспечения 12 Главного управления Министерства обороны.

В ходе этапа подразделения специального обеспечения совершили марш по пересеченной местности в ночное время с проведением боевых стрельб из противозенитного ракетного комплекса «Игла» и крупнокалиберных пулеметов в рамках отражения нападения воздушного противника.

По предварительным итогам этапа конкурса лидируют расчеты Западного и Восточного военных округов. Окончательные итоги конкурса будут подведены временно исполняющим обязанности начальника 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации — генерал-майором Игорем Колесниковым 7 июля на церемонии награждения победителей соревнований.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Армейские международные игры
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