05.07.2017 (18:30)

Гидрографы ВМФ России обеспечат успешное участие боевых кораблей всех классов в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте

Как сообщил начальник Управления навигации и океанографии Минобороны России капитан 1 ранга Сергей Травин, «гидрографическая служба ВМФ готова эффективно выполнить задачи задач по навигационно-гидрографическому, гидрометеорологическому и топогеодезическому обеспечению участия боевых кораблей всех классов в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте».

С этой целью силами 6-й Атлантической океанографической экспедиции и Ломоносовского гидрографического района Ленинградской военно-морской базы при помощи новейшего большого гидрографического катера проекта 19920, а также малых гидрографических катеров, были осуществлены промеры глубин, обследования фарватеров Кронштадтского рейда и акватории реки Нева.

По информации Сергея Травина, «в настоящее время проверена работа навигационно-гидрографического оборудования районов проведения Главного военно-морского парада, которая включает более 30 маяков, навигационных знаков, плавучих предостерегательных знаков, многие из которых оснащены альтернативными источниками питания –– свето-энергетическим оборудованием для использования энергии Солнца».

Он также пояснил, что по результатам обследования акваторий проведения Главного военно-морского парада выполняется корректура навигационных карт, подготовлены рекомендации командирам кораблей и судов обеспечения.

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