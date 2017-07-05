05.07.2017 (21:02)

Во Всероссийской школе поисковиков открылся «летний семестр»

«Летний семестр» Всероссийской школы поисковика «Поисковый фронт» стартовал 5 июля в Татарстане. Более 300 поисковиков из Приволжского и Центрального федеральных округов собрались на острове Вертолетный Спасского района на семинар по организации поисковых формирований.

«Сюда приехали ребята, которые хотят научиться, ребята которые хотят отправиться на поля сражений, чтобы выполнять важную миссию, которая лежит на нас, наследниках Победы – миссию увековечения памяти, погибших при защите Отечества», - подчеркнула, выступая на открытии семинара, член Общественной палаты РФ, руководитель «Поискового движения России» Елена Цунаева. - Я очень рада, что у нас есть возможность собраться на семинар здесь, в Республике Татарстан. В экспедиции не всегда есть время сесть и поговорить о наших проблемах. А здесь мы можем обсудить острые вопросы, понять, чему мы можем научиться друг и друга и куда нам двигаться дальше».

В школе «Поисковый фронт» участники семинара проходят интенсивный курс подготовки для участия в поисковых экспедициях. Ребята изучают основы военной археологии и топографии, анатомию, фото-фиксацию результатов раскопок и порядок заполнения поисковой документации. Начинающие поисковики на практике освоят здесь приемы работы с металлоискателем и другим поисковым оборудованием и смогут проверить себя во время занятий на модели настоящего раскопа.

«Деятельность поисковика - это высокопрофессиональная деятельность. И ей нужно учится. Вы работаете с останками воинов. Бережное отношение к ним воспитывается здесь, во время теоретических и практических занятий. Преподаватели, которые много времени своей жизни посвятили поисковой работе, передадут вам свой опыт и следующими хранить память будете вы», - напутствовал ребят заместитель руководителя Управления Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

Для командиров отрядов в рамках семинара проходят лекции и мастер-классы по геоинформационным технологиям и лазерному сканированию, современным способам чтения медальонов, информатизации процесса увековечивания памяти погибших при защите Отечества и другим актуальным вопросам развития поискового движения.

Справочно:

Организаторами семинара выступают Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», ООД «Поисковое движение России», Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» Республики Татарстан. Семинар проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице