05.07.2017 (20:53)

В Ленинградской области прошли инспекционные проверки филиалов «Оборонлес» Минобороны России

В рамках инспекционной проверки филиалов ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России в Подмосковье и Ленинградской области была проверена готовность пожарно-химических станций к реагированию на сигналы о возгораниях в разгар пожароопасного сезона.

Проверка началась по ранее отработанной в Подмосковье схеме — с сообщения в диспетчерскую службу филиала о возгорании на его территории. В самом сообщении было сказано все то, о чем обычно говорят, вызывая пожарных — характер возгорания, примерное место и площадь пожара, имя и телефон звонившего на случай, если потребуется уточнение информации, кроме главного, что разгоревшийся в лесу пожар — условный. При этом проверяющие, чтобы придать картине реальности, периодически пускали в ход дымовые шашки.

Густой дым из старого ветровальника и сориентировал работников пожарно-химической станции «Оборонлеса», расположенной в поселке Саперное, прибывших по вызову на пожарном автомобиле на базе «Урала». Оценив обстановку и доложив диспетчеру о прибытии на место, военные лесные пожарные приступили к тушению. Отправив одного «бойца» на окарауливание границ пожара с лесным ранцевым огнетушителем, основное «пламя» сбивали, проложив от автоцистерны рукавную линию. Получив от проверяющих вводную о переходе условного пожара в верховой – в ход пустили лафетный ствол, способный сбивать пламя за десятки метров.

«Пожарные автоцистерны на шасси «Урала», которыми оснащены лесопожарные формирования Министерства обороны Российской Федерации, так же, как и оборудованные для тушения пожаров авторазливочные станции на базе ЗИЛ-131, имеют высокую проходимость, что позволяет им оперативно добираться в труднодоступные для «городских» пожарных лесные массивы», – рассказал начальник отдела пожаротушения «Оборонлес» Минобороны России Андрей Новокшанов.

Условный пожар был локализован и ликвидирован согласно временных нормативов. Вслед за специалистами «Оборонлеса» на место прибыли сотрудники Холмского участкового лесничества Морозовского лесничества – филиала Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России. Они измерили площадь пожара, предварительно оценили нанесенный им «ущерб» и отразили все это в акте, составляемом после ликвидации каждого пожара в лесу.

Проконтролировав скорость реагирования пожарного подразделения, комиссия проверила укомплектование пожарно-химической станции, личный состав и состояние техники, применяемой при тушении лесных пожаров и выполнении лесохозяйственных работ в военных лесах.

«Сотрудники лесопожарных формирований Морозовского филиала «Оборонлес» показали достаточный уровень знаний и опыта при реагировании на возникающие возгорания в лесах военного ведомства. Учитывая, что Ленинградская область, как и московский регион — это зона особого внимания, мы планируем усилить филиалы, обслуживающие леса Минобороны на территории региона», – отметил начальник ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Дмитрий Ольховик. – «Подобные проверки будут продолжены и в других филиалах учреждения, расположенных на территории всей страны от Калининграда до Сахалина. На сегодняшний день сложная пожароопасная обстановка складывается в Сибирском федеральном округе, поэтому в планах посетить его, а после – Дальний Восток и Приморье.

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