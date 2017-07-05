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05.07.2017 (20:35)

На Балтийском флоте начинается активная фаза учения разнородных сил

На Балтийском флоте (БФ) начинается активная фаза учения разнородных сил БФ. В морской части учения, которая пройдет в полигонах боевой подготовки флота в Балтийском море, будет задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения.

В ходе тактического учения планируется отработать действия группировки разнородных сил флота в соответствии с боевым предназначением. В морских полигонах флота будут выполняться комплекс учебно-боевых задач, пройдет проверка готовности сил к ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Экипажи тральщиков и малых противолодочных кораблей отработают задачи по охране и обороне водного района. Интенсивно будет задействована морская противолодочная авиация БФ.

Следующим этапом боевой подготовки станет высадка морского десанта на необорудованное побережье на территорию полигона Балтийского флота Хмелевка. На полигоне подразделениям морской пехоты береговых войск флота при огневой поддержке корабельной ударной группы, а также штурмовой и истребительной авиации БФ предстоит высадиться с моря на необорудованное побережье и захватить плацдарм для развития наступления.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
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