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05.07.2017 (18:58)

Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков поручил отремонтировать дома в жилой зоне арсенала под Моздоком

В ходе поверки системы материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО) заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков поручил до 1 сентября текущего года отремонтировать дома в жилой зоне арсенала комплексного хранения ракет и боеприпасов под Моздоком.

Генерал армии Дмитрий Булгаков проинспектировал сам арсенал, где проверил выполнение требований по хранению боеприпасов и, чтобы оценить время реагирования на чрезвычайные ситуации, объявил условную пожарную тревогу.

По результатам инспекции арсенала замминистра обороны дал поручения по вопросам заработной платы сотрудников и принял ряд кадровых решений.

Кроме того, Дмитрий Булгаков посетил с проверкой 12-ю ракетную бригаду в Моздоке и 19-ю отдельную мотострелковую бригаду, дислоцированную во Владикавказе, где осмотрел автопарки и мастерские по ремонту автомобильной и бронетанковой техники, столовые и жилищно-казарменный фонд военных городков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МТО , Рабочие поездки
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