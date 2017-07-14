14.07.2017 (20:49)

Курсанты Краснодарского высшего авиационного училища летчиков приняли участие в захоронении останков 12 советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны

В Крымском районе Краснодарского края на Воинском мемориале «Сопка героев» курсанты Краснодарского высшего авиационного училища летчиков приняли участие в захоронении останков 12 советских летчиков, обнаруженных поисковиками в ходе полевых работы Вахты Памяти 2015-2017.

Останки 12 летчиков были обнаружены на территории Краснодарского края в 2015-2017 гг. краевыми поисковыми организациями «Кубанский плацдарм» (Краснодар), «Подвиг» (Геленджик) и «Кавказ» (Крымск).

Имена всех 12 летчиков установлены. Это младший лейтенант А.И. Бурченко, младший лейтенант Д.С. Гаврилов, сержант В.Я. Зюзин, старший сержант Н.Я. Карпов, старший сержант В.Е. Коваль, старший лейтенант Н.П. Козарев, старший сержант И.М. Поддубный, младший лейтенант А.И. Севастьянов, старший сержант И.С. Соколов, старший сержант И.И. Сусский, гвардии младший лейтенант А.П. Ударов и старший лейтенант А.К. Юдин.

Также в церемонии приняли участие ветераны, представители краевых и муниципальных органов власти, духовенства, поисковики, военнослужащие и местные жители.

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