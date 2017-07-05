05.07.2017 (18:35)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл поздравил личный состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа с 25-летием со дня образования

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил поздравительный адрес командующему 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-лейтенанту Александру Татаренко в связи с 25-летием со дня образования объединения.

В поздравлении владыка Кирилл выразил уверенность, что, с Божией помощью, сотрудничество Екатеринбургской митрополии и 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа в деле духовно-нравственного и патриотического воспитания военнослужащих будет продолжаться и приумножаться.

Правящий архиерей Екатеринбургской епархии пожелал генерал-лейтенанту Александру Татаренко, всему личному составу и ветеранам 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа крепкого здоровья, счастья, мира, долгих лет жизни и помощи Божией в ратном служении.

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