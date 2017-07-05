05.07.2017 (18:02)
Новобранцы Южного военного округа впервые обучаются по новой программе боевой подготовки
С начала весенней призывной кампании более 20 тыс. новобранцев отправлены в войска со сборных пунктов военных комиссариатов регионов, расположенных на территории Южного военного округа (ЮВО), что составляет более 80% от задания на весенний призыв.
Впервые обучение молодого пополнения осуществляется по новой программе боевой подготовки военнослужащих в три этапа.
На первом этапе в течение трех дней проводятся приемные мероприятия, в ходе которых новобранцы проходят медицинское обследование и психологическое тестирование, знакомятся с командованием, расположением воинской части, узнают задачи по штатной должности.
На втором этапе новобранцы приступают к совершенствованию своей начальной военной подготовки — изучают требования общевоинских уставов, строевые приемы.
На завершающем — третьем этапе — они проходят общевойсковую подготовку.
В соединениях и воинских частях ЮВО организована разъяснительная работа с военнослужащими по призыву, увольняемыми в запас. В частности, им даются рекомендации для приема на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на льготное обучение.
Всех увольняемых в запас военнослужащих обеспечивают предметами вещевого имущества и личного пользования, а также индивидуальными рационами питания при следовании к месту постановки на воинский учет.
Проводы военнослужащих в запас проводятся в торжественной обстановке.
Всего с 1 апреля 2017 года уволено в запас более 21 тыс. военнослужащих по призыву.