05.07.2017 (17:58)

В Тоцком гарнизоне более 500 новобранцев приступили к занятиям по боевой подготовке

Более 500 новобранцев весенней призывной кампании приняли Военную присягу в воинских частях и соединениях Тоцкого гарнизона и приступили к занятиям по боевой подготовке.



По прибытии к местам постоянной дислокации новобранцы прошли месячный курс общевойсковой подготовки, во время которого также было проведено психологическое изучение и медицинское обследование молодого пополнения для правильного их распределения по подразделениям и назначения на воинские должности.



Сейчас военнослужащие осваивают образцы вооружения и военной техники в мотострелковых, танковых, артиллерийских, ракетных, инженерных и других подразделениях.

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