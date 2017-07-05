05.07.2017 (17:41)

Около 2500 студентов военных кафедр пройдут сборы в войсках ЮВО этим летом

Около 2500 студентов военных кафедр учебных заведений, находящихся на территории дислокации Южного военного округа (ЮВО), прибыли на военные сборы, проходящие на базе более 40 воинских частей, полигонов и учреждений ЮВО.

В течение лета студенты пройдут обучение по 40 военно-учетным специальностям под руководством опытных офицеров-наставников.

Занятия в полях будут проводиться не менее 10 часов в сутки и не менее половины из них в ночное время суток.

На них студенты изучат основы ведения маневренного боя, освоят навыки действий в обороне и наступлении.

По завершении военных сборов будут проведены марш-броски на 10 км, а также учения с отработкой действий в обороне и наступлении.

На заключительном этапе студенты примут Военную присягу, и им будет присвоено первое офицерское звание «лейтенант».

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