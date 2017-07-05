05.07.2017 (17:28)

Мотострелковое соединение ЮВО в Дагестане переброшено в Волгоградскую область в рамках проверки боевой готовности

Приказом командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Дагестане, поднято по тревоге в рамках проверки боевой готовности.

Переброска войск на расстояние свыше 700 километров осуществляется комбинированным способом, в том числе железнодорожными эшелонами и самолетами военно-транспортной авиации.

По прибытии на полигон Прудбой в Волгоградской области с подразделениями мотострелковой бригады будут проведены занятия по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин.

Особое внимание будет уделено совершенствованию слаженности подразделений, обучению военнослужащих правильным действиям при перемещении на поле боя, маскировке боевых машин, преодолении минно-взрывных заграждений, фортификационном оборудовании позиций.

В ходе проверки военнослужащие выполнят боевые стрельбы из танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», противотанковых комплексов Штурм-С и другого вооружения.

К проверке привлечено около 2000 военнослужащих и задействовано около 1000 единиц вооружения и военной техники.

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