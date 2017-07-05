05.07.2017 (16:47)

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ракетным ударом уничтожили склады и командный пункт боевиков ИГИЛ в Сирии

5 июля стратегические ракетоносцы Ту-95МС, взлетевшие с аэродрома Энгельс на территории Российской Федерации, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс (Сирийская Арабская Республика).

В результате удара уничтожены 3 крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат, что подтверждено данными объективного контроля.

Удары новейшими высокоточными ракетами Х-101 совершены с дальности около 1000 км.

Истребительно-авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли российские истребители Су-30СМ, базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Х-101 – новейшая российская стратегическая крылатая ракета воздушного базирования, изготовленная с применением современных технологий снижения радиолокационной заметности. Дальность поражения целей — до 4500 км.

Данный тип ракет может быть снаряжён ядерной боевой частью.



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