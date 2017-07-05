05.07.2017 (16:45)

Подразделения РЭБ Западного военного округа приступили к отработке специальных задач на полигоне в Курской области

На полигоне, расположенном в Курской области, начался полевой выход подразделений радиоэлектронной борьбы Западного военного округа.

На учебные мероприятия привлечено около 150 военнослужащих, которые прибыли из Московской, Нижегородской, Калининградской областей и задействовано около 20 единиц специальной военной техники, в том числе уникальные комплексы радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск» и «Красуха».

В ходе выполнения практических задач расчеты мобильных комплексов РЭБ отработают ряд вопросов по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, создадут искажение навигационного поля на местоположение высокоточного оружия, выполнят пеленгование источников радиоэлектронного излучения и поставят помехи системам связи условного противника.

В завершение полевого выхода расчеты РЭБ примут участие в масштабном тактико-специальном учении с участием мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, а также вертолетов армейской авиации.

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