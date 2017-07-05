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05.07.2017 (17:05)

Спецназовцы ЮВО отработали на Кубани беспарашютное десантирование с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М

Фото Видео

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, отработали беспарашютное десантирование с многоцелевого ударного вертолета Ми-35М с отражением атаки отряда условных террористов.

Также спецназовцы выполнили эвакуацию «раненого» с поля боя с последующей погрузкой на вертолет.  

Экипаж транспортно-боевого вертолета, в свою очередь, доставил спецназ в назначенный район с необорудованным для приземления участком местности и прикрывал его высадку огнем военнослужащих, находящихся на борту.

Целью проведения занятия стало освоение военнослужащими навыков огневой поддержки высадки десанта штурмовым способом, когда вертолет не может применить штатные средства вооружения в виду близости своих войск.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Вертолеты , Южный военный округ , Спецназ
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