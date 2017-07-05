05.07.2017 (16:42)

С расчетами «Искандер-М» и «Точка-У» ЗВО проведена тренировка по управлению ракетными ударами

В рамках командно-штабного учения авиации и войск ПВО Западного военного округа с расчетами оперативно-тактических и тактических ракетных комплексов «Искандер-М» и «Точка-У» в Ивановской, Ленинградской, Курской областях проведены тренировки по управлению ракетными ударами.

Ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

На тренировку привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

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