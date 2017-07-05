05.07.2017 (15:57)

Новый фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Севастополь

Сегодня в Севастополе прошла торжественная церемония встречи нового фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен».

В период нахождения в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море экипаж под командованием капитана 2 ранга Антона Куприна успешно решал боевые задачи, осуществив совместно с подводной лодкой «Краснодар» нанесение ракетных ударов по группировкам террористов в Сирии.

В Севастополе фрегат встретил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко, члены семей военнослужащих, моряки и ветераны соединения надводных кораблей.

Справка:

«Адмирал Эссен» –– второй фрегат морской зоны проекта 1135.6 и первый серийный корабль данного проекта. Передача фрегата Черноморскому флоту и подъем на нем Военно-морского флага состоялись 7 июня 2016 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток.

«Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр-НК», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1,» артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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