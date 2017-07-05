05.07.2017 (15:57)

Семья Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова передала в музей артиллерии уникальный фотоальбом

В военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи передан уникальный фотоальбом «Артиллерия Ленинградского фронта в Отечественной войне. 1941-1943 гг.», который был изготовлен в единственном экземпляре для военного совета Ленинградского фронта в 1943 году. Долгие годы он хранился в семье Маршала Советского Союза Леонида Александровича Говорова, потом перешел к его сыну и внуку.

Альбом представляет собой фотолетопись «огневой работы» артиллерии на Ленинградском фронте в самый сложный для обороны города период, содержит большое количество подлинных фотографий и состоит из многочисленных разделов — «Командующие артиллерией», «Артиллерийская разведка», «Работа воздухоплавательного дивизиона» и других. В них размещены портреты командиров орудий и членов боевых расчетов, разведчиков и связистов, летчиков-корректировщиков и топографов.

Также в альбоме помещены фотографии вражеских орудий, подбитых и захваченных советскими воинами.

В заключительном фоторазделе можно увидеть, как проводили артиллеристы редкие минуты между боями — зарядка, каша из солдатского котелка, пение под гармошку, письмо из дома и многое другое.

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