05.07.2017 (15:48)

Учение ВДВ в Псковской области вступает в завершающую фазу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Учение ВДВ в Псковской области вступает в завершающую фазу

Десантники 76-й (Псковской) десантно-штурмовой дивизии приступили к отработке взаимодействия с подразделениями 98-й (Ивановской) воздушно-десантной дивизии и 31-й (Ульяновской) десантно-штурмовой бригады в ходе активной фазы масштабного учения ВДВ на северо-западе Россию.

Оно проводится под руководством начальник штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

Он отметил, что всего на учение привлекается 2500 десантников и задействовано 500 единиц техники, добавив, что оно –– второе по масштабности после недавно проведенных на полигоне Опук в Крыму.

Учение проводится с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления.

Основная задача десантных подразделений –– уничтожить в ходе учения условные террористические формирования.

При её решении будет задействовано более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.

К настоящему времени десантники совершили перелет в назначенные районы, провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации, осуществили захват аэродромов и объектов условного противника.

Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.

Учение завершится 7 июля.

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