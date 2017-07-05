05.07.2017 (15:48)
Учение ВДВ в Псковской области вступает в завершающую фазу
Десантники 76-й (Псковской) десантно-штурмовой дивизии приступили к отработке взаимодействия с подразделениями 98-й (Ивановской) воздушно-десантной дивизии и 31-й (Ульяновской) десантно-штурмовой бригады в ходе активной фазы масштабного учения ВДВ на северо-западе Россию.
Оно проводится под руководством начальник штаба — первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта Николая Игнатова.
Он отметил, что всего на учение привлекается 2500 десантников и задействовано 500 единиц техники, добавив, что оно –– второе по масштабности после недавно проведенных на полигоне Опук в Крыму.
Учение проводится с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления.
Основная задача десантных подразделений –– уничтожить в ходе учения условные террористические формирования.
При её решении будет задействовано более 40 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО Западного военного округа.
К настоящему времени десантники совершили перелет в назначенные районы, провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации, осуществили захват аэродромов и объектов условного противника.
Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.
Учение завершится 7 июля.