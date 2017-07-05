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05.07.2017 (15:25)

Минобороны России рассекретило документы о сотрудничестве СССР и Китая в борьбе с милитаристской Японией

Минобороны России рассекретило более 30 документов о сотрудничестве СССР и Китая в 1937-1945 годах в борьбе с милитаристской Японией, заявила журналистам главный документовед Центрального архива российского оборонного ведомства Виктория Каяева.

Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена восьмидесятилетию начала широкомасштабной агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией.

Конференция пройдет с 5 по 6 июля в музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами научного форума выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны — войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.

«К конференции мы рассекретили 34 уникальных документа центрального архива Минобороны, они отражают отношения Советского Союза и Китая. Самый интересный и уникальный документ –– текст ультиматума маршала Александра Василевского, который был направлен главнокомандующему Квантунской армией», –– пояснила Виктория Каяева.

В документах показано, как помогал Китаю Советский Союз: направлял военных специалистов, обучал китайских летчиков, посылал материальную и военно-техническую помощь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министерство обороны , Документы , Конференции , Международная деятельность
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