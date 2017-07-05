05.07.2017 (15:10)

Общая позиция России и Китая стабилизирует международную ситуацию

России и Китаю нужно объединять усилия в борьбе с современными вызовами, так как общая позиция стран стабилизирует международную ситуацию, говорится в приветствии начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя Министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова участникам III российско-китайской научной конференции.

«Консолидированная позиция наших стран оказывает стабилизирующее влияние на международную ситуацию. Вот почему нам нужно объединить усилия в борьбе с современными вызовами. Основываясь на историческом опыте, мы должны сближать позиции по основным вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности», — считает генерал армии Валерий Герасимов.

По его мнению, встречи российских и китайских историков, ставшие ежегодными, способствуют утверждению объективной оценки событий Второй мировой войны, имеют цель увековечения подвига народов двух стран в борьбе с фашизмом, противодействия фактам фальсификации истории, вносят существенный вклад в воспитание молодежи в духе патриотизма, гуманизма и взаимного доверия.

«Боевая дружба и взаимопомощь в годы войны создали прочную основу для современных российско-китайских отношений, в том числе и в военной сфере. Сегодня нам по-прежнему необходимо укреплять взаимное доверие, бороться с экстремизмом, распространением оружия массового поражения, а также способствовать противодействию актуальной угрозе человечества — терроризму», — подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Третья международная российско-китайская военно-научная конференция посвящена 80-летию начала агрессии Японии против Китая и решающему вкладу СССР в успешное завершение войны с Японией. Организаторами выступили Академия военных наук России, Цзилиньский университет Китая, Центр изучения Второй мировой войны — войны сопротивления китайского народа японской агрессии и послевоенного международного мира.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице