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05.07.2017 (14:45)

Лучшие военные кинологи представят Вооруженные Силы России на международном конкурсе «Верный друг»

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В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации (Московская обл.) подвели итоги и наградили победителей всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг».

Лучшие расчеты военных кинологов останутся на территории центра в Подмосковье, где продолжат ежедневные тренировки. Именно они представят российскую сборную на международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках «АРМИ–2017».

«Все участники конкурса прошли испытания и подтвердили свою квалификацию. Команды с полной отдачей боролись за честь своих видов и родов войск, ряда органов военного управления и организаций Минобороны России. Они достойно справились со всеми упражнениями и честно победили в конкурентной борьбе», — заявил на церемонии награждения главный судья соревнований – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев.

По его словам, конкурс уже стал хорошей традицией, которая стимулирует развитие служебного собаководства в Вооруженных Силах.

«После подведения анализа результатов конкурса мы определим пять лучших расчетов военных кинологов, которые представят Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе в рамках Армейских международных игр», — отметил генерал-майор Владимир Головачев.

По итогам конкурса в личном зачете победителями стали военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ: сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке «Панда» (первое место), майор Виталий Пудовкин с немецкой овчаркой по кличке «Гриша» (второе место), сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой «Жерон» (третье место).

По итогам конкурса в личном зачете победителями стали военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ:

- первое место занял сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке «Панда»;

-  второе место занял майор Виталий Пудовкин с немецкой овчаркой по кличке «Гриша»;

- третье место занял сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой «Жерон».

По итогам конкурса среди команд Минобороны России в первую тройку вошли следующие участники:

- первое место заняла 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ;

- второе место заняла команда Восточного военного округа;

- третье место заняла команда Воздушно-десантных войск.

По итогам конкурса в общекомандном зачете:

- первое место заняла команда кинологов 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации;

- второе место заняла команда кинологов из Росгвардии;

- третье место заняла команда Восточного военного округа;

Команда-победитель (470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ) помимо главного кубка получила новые спортивные велосипеды от спонсоров соревнований. Остальные призеры и участники второго всеармейского кинологического конкурса были отмечены медалями и грамотами, а их четвероногие питомцы получили вкусные призы в виде наборов элитных кормов.

Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимый в рамках Армейских международных игр, пройдёт с 29 июля по 12 августа с участием команд из Белоруссии, Узбекистана, Египта и Ирана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Конкурсы , Верный друг , Кинологи
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