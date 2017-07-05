05.07.2017 (14:45)
Лучшие военные кинологи представят Вооруженные Силы России на международном конкурсе «Верный друг»
В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации (Московская обл.) подвели итоги и наградили победителей всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг».
Лучшие расчеты военных кинологов останутся на территории центра в Подмосковье, где продолжат ежедневные тренировки. Именно они представят российскую сборную на международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках «АРМИ–2017».
«Все участники конкурса прошли испытания и подтвердили свою квалификацию. Команды с полной отдачей боролись за честь своих видов и родов войск, ряда органов военного управления и организаций Минобороны России. Они достойно справились со всеми упражнениями и честно победили в конкурентной борьбе», — заявил на церемонии награждения главный судья соревнований – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев.
По его словам, конкурс уже стал хорошей традицией, которая стимулирует развитие служебного собаководства в Вооруженных Силах.
«После подведения анализа результатов конкурса мы определим пять лучших расчетов военных кинологов, которые представят Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе в рамках Армейских международных игр», — отметил генерал-майор Владимир Головачев.
По итогам конкурса в личном зачете победителями стали военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ: сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке «Панда» (первое место), майор Виталий Пудовкин с немецкой овчаркой по кличке «Гриша» (второе место), сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой «Жерон» (третье место).
По итогам конкурса в личном зачете победителями стали военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ:
- первое место занял сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке «Панда»;
- второе место занял майор Виталий Пудовкин с немецкой овчаркой по кличке «Гриша»;
- третье место занял сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой «Жерон».
По итогам конкурса среди команд Минобороны России в первую тройку вошли следующие участники:
- первое место заняла 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ;
- второе место заняла команда Восточного военного округа;
- третье место заняла команда Воздушно-десантных войск.
По итогам конкурса в общекомандном зачете:
- первое место заняла команда кинологов 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации;
- второе место заняла команда кинологов из Росгвардии;
- третье место заняла команда Восточного военного округа;
Команда-победитель (470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ) помимо главного кубка получила новые спортивные велосипеды от спонсоров соревнований. Остальные призеры и участники второго всеармейского кинологического конкурса были отмечены медалями и грамотами, а их четвероногие питомцы получили вкусные призы в виде наборов элитных кормов.
Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимый в рамках Армейских международных игр, пройдёт с 29 июля по 12 августа с участием команд из Белоруссии, Узбекистана, Египта и Ирана.