05.07.2017 (14:45)

Лучшие военные кинологи представят Вооруженные Силы России на международном конкурсе «Верный друг»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Лучшие военные кинологи представят Вооруженные Силы России на международном конкурсе «Верный друг»

В 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации (Московская обл.) подвели итоги и наградили победителей всеармейского этапа кинологического конкурса «Верный друг».

Лучшие расчеты военных кинологов останутся на территории центра в Подмосковье, где продолжат ежедневные тренировки. Именно они представят российскую сборную на международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в рамках «АРМИ–2017».

«Все участники конкурса прошли испытания и подтвердили свою квалификацию. Команды с полной отдачей боролись за честь своих видов и родов войск, ряда органов военного управления и организаций Минобороны России. Они достойно справились со всеми упражнениями и честно победили в конкурентной борьбе», — заявил на церемонии награждения главный судья соревнований – начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Владимир Головачев.

По его словам, конкурс уже стал хорошей традицией, которая стимулирует развитие служебного собаководства в Вооруженных Силах.

«После подведения анализа результатов конкурса мы определим пять лучших расчетов военных кинологов, которые представят Вооруженные Силы Российской Федерации на международном этапе в рамках Армейских международных игр», — отметил генерал-майор Владимир Головачев.

По итогам конкурса в личном зачете победителями стали военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ: сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке «Панда» (первое место), майор Виталий Пудовкин с немецкой овчаркой по кличке «Гриша» (второе место), сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой «Жерон» (третье место).

По итогам конкурса в личном зачете победителями стали военнослужащие 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ:

- первое место занял сержант Алексей Курилов с немецкой овчаркой по кличке «Панда»;

- второе место занял майор Виталий Пудовкин с немецкой овчаркой по кличке «Гриша»;

- третье место занял сержант Максим Шраменко с бельгийской овчаркой «Жерон».

По итогам конкурса среди команд Минобороны России в первую тройку вошли следующие участники:

- первое место заняла 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ;

- второе место заняла команда Восточного военного округа;

- третье место заняла команда Воздушно-десантных войск.

По итогам конкурса в общекомандном зачете:

- первое место заняла команда кинологов 470-го учебного центра служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации;

- второе место заняла команда кинологов из Росгвардии;

- третье место заняла команда Восточного военного округа;

Команда-победитель (470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ) помимо главного кубка получила новые спортивные велосипеды от спонсоров соревнований. Остальные призеры и участники второго всеармейского кинологического конкурса были отмечены медалями и грамотами, а их четвероногие питомцы получили вкусные призы в виде наборов элитных кормов.

Заключительный, международный этап кинологического конкурса «Верный друг», проводимый в рамках Армейских международных игр, пройдёт с 29 июля по 12 августа с участием команд из Белоруссии, Узбекистана, Египта и Ирана.

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