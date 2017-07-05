05.07.2017 (14:39)

Операторы научной роты ВВС стали офицерами

В Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил (ВУНЦ ВВС) «Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошла торжественная церемония вручения лейтенантских погон операторам научной роты под руководством начальника академии генерал-полковника Геннадия Зиброва.

10 военнослужащих, призванных летом 2016 года, изъявили желание продолжить службу в Вооруженных Силах РФ.

Научная рота ВВС сформирована в июле 2013 года на базе Военно-воздушной академии для осуществления прикладных научных исследований по приоритетным и перспективным направлениям развития и применения Военно-воздушных сил. Научные исследования проводятся по 42 научным направлениям.

За 4 года службу в научной роте прошли более 200 военнослужащих с различных регионов страны от Калининграда до Владивостока. Из них около 100 человек после прохождения службы заключили контракту и продолжают службу, а 40 человек продолжили свою научную работу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Операторами научной роты ВВС оформлено 20 заявок на выдачу патента на изобретение, разработано 124 рационализаторских предложения, подано более 100 заявок на получение свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, опубликовано 412 статей в научных журналах и сборниках.

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