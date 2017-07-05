05.07.2017 (14:59)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и БПК «Вице-адмирал Кулаков» готовятся к переходу из Северного в Балтийское море

Корабли Северного флота, совершающие переход из Североморска в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде, готовятся к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского.

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» уже вошли в пролив Скагеррак. В течение ближайших суток корабли пройдут проливами Каттегат, Большой Бельт и войдут в Балтийское море.

С момента выхода из главной базы Северного флота «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» прошли более 1500 морских миль.

Во время перехода экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование и слаженность действий в составе отряда.

Также проходят тренировки личного состава парадных расчётов, специально выделенных для участия в торжественных строевых мероприятиях Главного военно-морского парада.

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