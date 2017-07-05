05.07.2017 (13:58)

Военнослужащие ВВО продемонстрировали индийским коллегам возможности полигона Сергеевский

В рамках планирующей конференции по организации и проведению международного российско-индийского учения «Индра – 2017» индийская делегация посетила полигон Восточного военного округа Сергеевский.

Подразделения Приморского общевойскового объединения ВВО продемонстрировали гостям возможности учебной базы полигона в ходе занятий по огневой подготовке при выполнении стрельб из вооружения танков Т-72 и БМП-2, гранатометов и стрелкового оружия.

Разведывательные подразделения провели показное занятие по преодолению «Тропы разведчика».

Инженерные подразделения разыграли учебный бой, в ходе которого возвели понтонную переправу.

После осмотра полигона представителям индийской делегации была предоставлена возможность выполнить упражнения контрольных стрельб из различных образцов российского стрелкового оружия.

Во время планирующей конференции стороны обсудят сценарий практических действий сил (войск) и состав сил и средств, привлекаемых к учению, осмотрят места размещения личного состава, вооружения и техники, посетят полигоны и аэродромы Тихоокеанского флота и Восточного военного округа.

В этом году впервые российско-индийское учение пройдет в межвидовом формате. Вместо проводимых в прошлом году учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» будет проведено одно учение с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.

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