05.07.2017 (13:44)
Определились чемпионы центральных органов военного управления Министерства обороны по легкой атлетике
Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации организовало и провело соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады центральных органов военного управления Министерства обороны.
Всего в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов, представлявших 34 команды органов военного управления Минобороны России.
Все они продемонстрировали высокий уровень личной подготовленности, командный дух и волю к победе.
По итогам соревнований первые места в группах заняли Национальный центр управления обороной Российской Федерации, Главное управление Минобороны России; Восьмое управление Генерального штаба.
Вторые места –– Главное управление Генерального штаба ВС РФ, Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий М О РФ, Главное управление начальника железнодорожных войск.
Замкнули тройку призеров Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ, Главное управление вооружения МО РФ, Служба «К».