05.07.2017 (13:44)

Определились чемпионы центральных органов военного управления Министерства обороны по легкой атлетике

Управление физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации организовало и провело соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады центральных органов военного управления Министерства обороны.

Всего в соревнованиях приняли участие 270 спортсменов, представлявших 34 команды органов военного управления Минобороны России.

Все они продемонстрировали высокий уровень личной подготовленности, командный дух и волю к победе.

По итогам соревнований первые места в группах заняли Национальный центр управления обороной Российской Федерации, Главное управление Минобороны России; Восьмое управление Генерального штаба.

Вторые места –– Главное управление Генерального штаба ВС РФ, Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий М О РФ, Главное управление начальника железнодорожных войск.

Замкнули тройку призеров Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ, Главное управление вооружения МО РФ, Служба «К».

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