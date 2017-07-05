05.07.2017 (13:26)

Минобороны России проведет экспедицию по поиску кораблей и подводных лодок, затонувших в Крыму в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России совместно с поисковиками проведет экспедицию по поиску кораблей и подводных лодок, затонувших в годы Великой Отечественной войны в акватории Черного моря в Крыму, а также останков погибших защитников Керчи в Аджимушкайских каменоломнях. Об этом в среду сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Минобороны России проведет поисковую экспедицию в акватории Черного моря, в том числе с применением подводного снаряжения у берегов Крыма. Первый этап экспедиции по поиску подводных лодок и кораблей, затонувших в акватории Черного моря в годы Великой Отечественной войны, пройдёт с 19 по 29 июля», — сказал журналистам генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, с 31 июля по 12 августа пройдёт второй этап экспедиции — в Аджимушкайских каменоломнях в Кречи.

«В двух этапах экспедиции примут участие около 100 человек, будут задействованы суда вспомогательного флота ЧФ», — рассказал замглавы военного ведомства.

По заявлению Дмитрия Булгакова, в составе экспедиции будут работать представители поискового движения России, Российского военно-исторического общества, Русского географического общества, а также экспедиционного центра Министерства обороны Российской Федерации и Управления по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Минобороны России.

«К сухопутной части экспедиции будет привлечен личный состав 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа», — добавил заместитель Министра обороны.

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