05.07.2017 (13:14)
Военнослужащие локализовали крупный природный пожар в Иркутской области
Военнослужащие и сотрудники военного лесничества локализовали крупный природный пожар в 95 км западнее города Братск Иркутской области. Площадь возгорания составила более 1000 га.
Для борьбы с огнем из Абакана в Братск были переброшены подразделения железнодорожной бригады и инженерная техника для производства земляных работ. В труднодоступной таежной зоне участники тушения пожара прокладывали защитные минерализованные полосы для отсечения огня, общая протяженность которых составила более 15 тыс. м.
Наземные силы насчитывают более 70 военнослужащих и сотрудников военного лесничества, а также около 20 единиц спецтехники, включая вертолеты Ми-8 поисково-спасательного авиаотряда ЦВО, базирующегося на аэродроме Братск.
Действия подразделений координирует региональный центр управления штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге, где проводится общий мониторинг лесопожарной обстановки на территории Поволжья, Урала и Сибири, налажено взаимодействие с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС России.