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05.07.2017 (13:01)

Студенты СПбГЭУ, завершившие обучение по спецпрограмме в Военной академии МТО, готовятся принять Военную присягу

Более 200 студентов Санкт-Петербургского экономического университета, завершившие обучение по спецпрограмме в Военной академии материально-технического обеспечения, примут 7 июля Военную присягу. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. 

По его словам, молодые люди были отобраны для обучения по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса. 

«В течение двух лет они без отрыва от учебы освоили учебные программы по современным воинским специальностям в стенах Военной академии МТО. После торжественной церемонии студенты отправятся на учебные сборы в Ленинградскую область, после чего пройдут итоговую аттестацию», –– пояснил замминистра.  

После окончания обучения в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете специалисты будут зачислены в запас с присвоением воинского звания «младший сержант».

Первый набор на обучение в Военной академии материально-технического обеспечения студентов СПбГЭУ состоялся в 2014 году в рамках трехлетнего эксперимента по подготовке сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям.

Первый выпуск учащихся отделения состоялся в 2016 году, тогда обучение по программам подготовки младших специалистов мобилизационного резерва успешно закончили 189 человек. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
МТО , Военное образование , Присяга
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