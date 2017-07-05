05.07.2017 (13:01)

Студенты СПбГЭУ, завершившие обучение по спецпрограмме в Военной академии МТО, готовятся принять Военную присягу

Более 200 студентов Санкт-Петербургского экономического университета, завершившие обучение по спецпрограмме в Военной академии материально-технического обеспечения, примут 7 июля Военную присягу. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель Министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

По его словам, молодые люди были отобраны для обучения по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса.

«В течение двух лет они без отрыва от учебы освоили учебные программы по современным воинским специальностям в стенах Военной академии МТО. После торжественной церемонии студенты отправятся на учебные сборы в Ленинградскую область, после чего пройдут итоговую аттестацию», –– пояснил замминистра.

После окончания обучения в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете специалисты будут зачислены в запас с присвоением воинского звания «младший сержант».

Первый набор на обучение в Военной академии материально-технического обеспечения студентов СПбГЭУ состоялся в 2014 году в рамках трехлетнего эксперимента по подготовке сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям.

Первый выпуск учащихся отделения состоялся в 2016 году, тогда обучение по программам подготовки младших специалистов мобилизационного резерва успешно закончили 189 человек.

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