05.07.2017 (12:45)

Военнослужащие Главного управления Генерального штаба подтвердили лидерство на «Эльбрусском кольце-2017»

Команда Главного управления Генерального штаба увеличила свой отрыв от соперников после четвертого соревновательного дня Всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо - 2017», который проходит в Кабардино-Балкарии (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания Минобороны России.

В третий и четвертый соревновательный день в Приэльбрусье участники состязались в преодолении горной полосы препятствий на комбинированном склоне (протяженность дистанции 450 метров, 9 спецзаданий), а также в стрельбе в горах на травянистом склоне (дальность до цели 600 метров).

За преодоление горной полосы препятствий команда ГУ ГШ-1 набрала 838 баллов, второй результат показала сборная Центрального военного округа (ЦВО) — 805, третье место заняла сборная Воздушно-десантных войск (ВДВ) — 790.

В стрельбе сборная команда ГУ ГШ-2 набрала 1000 баллов, второе место заняла сборная ВДВ (960), третье — сборная ГУ ГШ-1(778).

После завершения первого этапа конкурса (4 спецзадания) сборная ГУ ГШ-1 лидирует в общем зачете (3223 баллов). Второе место занимает сборная ГУ ГШ-2 (2942). За третье место развернулась борьба между сборными военнослужащих ВДВ (2787) и ЦВО (2580).

Второй этап конкурса включает 8 спецзаданий: переправа через горную реку по бревну и навесная переправа через реку Баксан (ширина реки не менее 6 метров, скорость течения до 10 м/с), преодоление скального участка (протяженность не менее 60 метров, средний угол подъема не менее 45 градусов), преодоление ледового участка (не менее 100 метров, средний угол подъема 60 градусов), десантирование с совершением марш-броска (из вертолета Ми-8), движение по азимуту (комбинированный склон площадью 5 кв. км, транспортировка пострадавшего (комбинированный склон 2 км, крутизна склонов не менее 30 градусов), преодоление ледового участка (100 метров, средний угол спуска 60 градусов).

Всеармейский этап конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» завершится 13 июля.

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