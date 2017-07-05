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05.07.2017 (14:23)

В Севастополе офицерам, увольняющимся в запас, вручили дипломы о профессиональной переподготовке

В Севастополе 15 увольняющихся в запас военнослужащих завершили обучение на гражданские специальности. Торжественное вручение дипломов, подтверждающих право на ведение нового вида профессиональной деятельности в сфере информационных систем государственного и муниципального управления, прошло в Доме офицеров Черноморского флота (ЧФ).

Закрепленное действующим законодательством право военнослужащих на переподготовку по одной из гражданских специальностей на ЧФ реализует Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

В числе специальностей, которым обучают слушателей: «защита персональных данных», «криптографические методы защиты информации», «новые информационные технологии в государственном и муниципальном управлении», «система электронной подписи», «менеджмент защищенных телекоммуникационных систем» и другие.

Программа переподготовки военнослужащих работает в Севастополе с 2012 года, за этот период профессорско-преподавательским составом академии подготовлено 250 выпускников, которые успешно реализуют полученные знания в коммерческих организациях и муниципальных органах государственной власти.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Военное образование , Специальная подготовка , Выпуск , Южный военный округ
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