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05.07.2017 (14:12)

Специалисты Северного флота готовятся к подъему со дна Щукозера обломков истребителя времён Великой Отечественной войны

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