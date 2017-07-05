Специалисты Северного флота готовятся к подъему со дна Щукозера обломков истребителя времён Великой Отечественной войны

05.07.2017 (14:12)

Специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота (СФ) готовятся к подъему со дна Щукозера (Мурманская область) обломков истребителя Р-39 «Аэрокобра», обнаруженных несколько лет назад. Процесс подготовки держит на контроле командующий СФ вице-адмирал Николай Евменов, который уделяет большое значение военно-исторической и музейной работе.

О том, что в иле Щукозера на глубине более 40 метров находится крупный объект, впервые стало известно во время экспедиции 2011 года. Тогда средствами гидролокации поисковой группы были обнаружены фрагменты самолета, идентифицированные впоследствии как части истребителя Р-39 «Аэрокобра», поставлявшегося в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу из США в СССР.

В 2013 году место падения самолета было осмотрено с помощью подводных телеуправляемых аппаратов. На дне озера в заиленном состоянии были обнаружены крупные фрагменты фюзеляжа, крыла, винт самолета. Повторное подтверждение информации проводилось в 2015 и в 2017 годах.

По данным военных архивов известно, что 6 марта 1945 года над Щукозером в ходе учебно-тренировочного полёта потерпел катастрофу истребитель Р-39 «Аэрокобра» из состава 2-й эскадрильи 255-го истребительного авиаполка ВВС СФ. Пилот, младший лейтенант Ф.Д. Варавчиков, погиб вместе с самолетом, пробившим лед озера при падении.

В 2017 году на СФ, кроме подводно-технических работ на транспорте «Томас Дональдсон», планируется продолжить поисковые экспедиции на территории Мурманской области с целью обнаружения останков воинов, погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также военной техники и вооружения. Обнаруженные артефакты будут восстановлены до выставочного состояния и пополнят экспозиции Военно-морского музея СФ.

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