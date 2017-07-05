05.07.2017 (12:28)

Всероссийский конкурс военного плаката «Родная Армия» продолжает принимать работы

Продолжается III Всероссийский конкурс военного плаката «Родная Армия», который взял старт 1 июня 2017 г.

Основная тема конкурса –– «Герои нашего времени», предполагающая представление работ о людях, беззаветно служащих родному Отечеству, являющих пример веры, стойкости, доблести, мужества.

Участие в конкурсе могут принять все желающие –– как военнослужащие и члены их семей, так и гражданские лица.

Работы принимаются в любой технике исполнения. Они могут быть подготовлены как индивидуально, так и коллективно.

Конкурс проводится в нескольких возрастных группах, в двух категориях: профессиональная и непрофессиональная.

Для оценки конкурсных работ определено авторитетное жюри из числа мастеров Студии военных художников имени М.Б. Грекова, сотрудников Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе, представителей Союза художников России.

Работы принимаются до 1 ноября 2017 года.

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