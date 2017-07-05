05.07.2017 (12:17)

В Санкт-Петербурге пройдут праздничные мероприятия, посвященные 105-летию ВКС России

В рамках проведения комплекса праздничных мероприятий, посвященных 105-летию Воздушно-космических сил, в Санкт-Петербурге пройдет масштабная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!» с участием пилотажной группы «Стрижи».

В месте проведения акции для гостей мероприятия будут представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, включая зенитные ракетные комплексы, радиолокационные станции, бронированная и специальная техника, а также предметы летного обмундирования, поисково-спасательного оборудования и средств индивидуальной защиты военного летчика.

Кульминацией акции станет выступление авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи» над акваторией Финского залива. Летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе 6 экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая «синхронные бочки», «зеркало», «колокол», «пролет на встречных курсах», роспуск «фонтан» и многие другие.

Во время проведения акции будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений Воздушно-космических сил.

Акция пройдет на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» 9 июля.

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