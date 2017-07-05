05.07.2017 (11:15)

Военнослужащие Тихоокеанского флота выполнили стрельбы из берегового ракетного комплекса «Бастион»

Военнослужащие ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили успешный пуск ракеты из берегового комплекса «Бастион».

В соответствии с планом боевой подготовки ТОФ ракетный дивизион, совершив 200-километровый марш из места постоянной дислокации на один из полигонов боевой подготовки флота, сходу развернул военную технику на необорудованной позиции и выполнил пуск ракеты по морской мишени, расположенной на удалении более 150 километров.

Позднее самолеты морской авиации и корабли-контролеры, задействованные в обеспечении пуска, подтвердили успешное поражение морской мишени.

Всего в ракетных пусках вместе с обеспечивающими силами участвовали свыше 200 военнослужащих, было задействовано около 20 единиц боевой и вспомогательной техники.

В целях обеспечения безопасности мореплавания район проведения ракетных стрельб был закрыт для гражданского судоходства. В этих целях было задействовано более 10 кораблей и судов обеспечения ТОФ.

Справочно:

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс».

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