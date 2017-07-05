05.07.2017 (10:54)

Командование ТОФ приняло участие в торжественных мероприятиях, посвященных 90-летию ДОСААФ России

Во Владивостоке у Вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота» прошли торжественные мероприятия, посвящённые 90-летию образования Добровольного общества содействия армии и флоту России (ДОСААФ).

В них приняли участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц, председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, представители администрации Приморского края и Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, юнармейцы, воспитанники детских патриотических клубов.

В своем выступлении командующий Тихоокеанским флотом поздравил организацию с юбилеем и отметил большую роль ДОСААФ в подготовке молодёжи к службе в армии.

По завершении мероприятия был дан старт первому международному пробегу от Японского моря до Черного, посвященному 90-летию со дня образования ДОСААФ России. Он пройдет через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала, Поволжья и завершится в Севастополе.

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