05.07.2017 (11:56)

В Санкт- Петербург прибыли 18 кораблей Балтийского флота для участия в Главном военно-морском параде

18 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге, который состоится 30 июля в городах Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Объединение представляют корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», фрегат «Адмирал Макаров», а также ряд других кораблей, катеров и судов обеспечения.

Всего в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота.

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