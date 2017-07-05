Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

05.07.2017 (11:56)

В Санкт- Петербург прибыли 18 кораблей Балтийского флота для участия в Главном военно-морском параде

18 кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота  прибыли на Кронштадтский рейд для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге,  который состоится 30 июля в городах Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Объединение представляют корветы «Стойкий» и «Сообразительный», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Гейзер», морской тральщик «Александр Обухов», базовый тральщик «БТ-115», фрегат «Адмирал Макаров», а также ряд других кораблей, катеров и судов обеспечения.

Всего в праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте будет задействовано более 60 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения Балтийского флота. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false