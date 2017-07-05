05.07.2017 (11:19)

Командующий Черноморским флотом рассуждает о расширении боевых возможностей в зоне ответственности соединения в новом номере «Военной мысли»

Очередной номер научного журнала «Военная мысль» публикует статью командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко, посвященную расширению боевых возможностей соединения в зоне его ответственности.

Речь, в частности, идет о Средиземном море. В статье отмечается, что в последние несколько лет количество учений стран НАТО в зоне ответственности Черноморского флота существенно увеличилось. Общее же состояние военно-морских сил причерноморских государств и ВМС Средиземноморского бассейна характеризуется постоянным наращиванием их боевого потенциала.

Черноморскому флоту для решения своих задач по защите зоны ответственности до недавнего времени приходилось рассчитывать только на то, что осталось после распада СССР и раздела его с Украиной. Флот активно начал пополняться новыми кораблями лишь с 2015 года. Получено порядка 40 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, еще не менее десяти кораблей пополнили ЧФ в прошлом году.

К месту постоянной дислокации в Севастополь и Новороссийск до конца года должны прибыть фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также несколько судов обеспечения. С приходом больших дизельных подводных лодок «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород» будет полностью доукомплектована отдельная бригада подводных лодок (7 единиц).

В 2018-2019 годах флот пополнят новые малые ракетные корабли проекта 21631 и малые ракетные корабли проекта 22800 («Шторм»). В составе флота также будут новейшие модульные патрульные корабли проекта 22160. С учетом этого эффективность решения флотом задач возрастет в целом не менее чем на 40-50 %.

Одной из основных задач флота сегодня является наращивание постоянного присутствия в Средиземном море, для начала – в его восточной части, с целью создания благоприятного для России оперативного режима в этом регионе.

На повестку дня также будет поставлен вопрос о целесообразности включения в зону ответственности Черноморского флота акватории Красного моря, Аденского и Персидского заливов, а также западной части Аравийского моря. Поэтому для достижения целей эффективного применения флота с учетом перспективных угроз, расширения оперативной зоны в составе ЧФ необходимо иметь не менее 100 боевых кораблей и катеров различных классов, считает адмирал Александр Витко. Это цель на среднесрочную перспективу, к достижению которой, уверен автор, ВМФ России неуклонно движется.

Витко А.В. Черноморский флот: фактор расширения боевых возможностеи в зоне ответственности

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