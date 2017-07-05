05.07.2017 (05:14)

Около 2 тыс. десантников из Ульяновска и Иваново перебрасывают в Псковскую область на командно-штабное учение

Подразделения Ивановского и Ульяновского соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе командно-штабного учения осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВКС) России на двух аэродромах взлета Иваново-Северный и Ульяновск-Восточный.

Переброска подразделений с боевой техникой в Псковскую область завершит основную фазу перегруппировки войск, которая проводится в рамках учения. Способ и порядок десантирования основных сил десанта и военной техники будет определен руководителем учения после взлета самолетов с аэродромов.

Дальнейший порядок действий после высадки военнослужащим будет доводиться в самолетах.

В оперативной переброске десантников задействовано более 20 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.

На учение привлечено около 2000 военнослужащих, задействовано более 400 единиц военной и специальной техники, а также более 40 самолетов и вертолетов ВКС.

Учение проводится под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

По замыслу мероприятия переброшенные силы десанта во взаимодействии с подразделениями Псковского соединения осуществят захват полевых и стационарных аэродромов с объектами условного противника. Часть сил будет проводить подготовку для действий в качестве тактического десанта после их переброски вертолетами в район выполнения учебно-боевых задач, а остальные подразделения после преодоления водной преграды совершат суточный марш на боевой технике. Он будет проводиться по полевым и рокадным дорогам, а также на пересеченной местности в западной части Псковской области.

Ивановские и Ульяновские десантники в ходе маршей и разведывательно-поисковых действий будут уничтожать условные диверсионно-разведывательные группы, находящиеся в районе выполнения задач.

Командно-штабное учение с подразделениями Ивановского и Ульяновского соединений, действующих во взаимодействии с воинскими частями Псковского соединения ВДВ продлиться до 7 июля.

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