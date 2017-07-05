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05.07.2017 (10:22)

Экологическим взводом ВВО на острове Врангеля подготовлено к транспортировке более 1000 бочек

Экологическим подразделением Восточного военного округа в районе населенного пункта Ушаковское (остров Врангеля) собрано, спрессовано и доставлено в точку погрузки более 1000 старых бочек.

По завершении работ в районе населенного пункта военнослужащие приступят к очистке от металлолома территории мыса Гаваи.

Экологический взвод до середины октября должен собрать и отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Транспортировка спрессованного металлолома на «Большую землю» будет выполнена судами сторонних организаций.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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