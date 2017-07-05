05.07.2017 (10:03)

В Забайкалье танкисты и мотострелки ВВО приступили к занятиям по форсированию водной преграды

На вододромах общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, более 300 военнослужащих приступили к занятиям по форсированию водных преград.

Механики-водители боевых машин пехоты БМП-2 отработают, в частности, вход в воду и выход.

В свою очередь, экипажи танков Т-72Б3 выполнят одно из самых сложных упражнений боевой подготовки — подводное вождение.

При прохождении водной преграды танкисты экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Помимо этого, военнослужащие технических подразделений отработают задачи по эвакуации техники из-под воды при возникновении условной нештатной ситуации.

Для допуска к вождению под водой танкисты прошли курс легководолазной подготовки.

В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают водную преграду шириной более сотни и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.

В августе состоятся масштабные тренировки по форсированию водных преград, в которых примут участие военнослужащие мотострелковых соединений ВВО, дислоцированных в Приморском крае и Амурской и Сахалинской областях.

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