05.07.2017 (09:31)

Более 4000 военнослужащих ВВО получили в этом году постоянное жилье и субсидии

Более 5,7 миллиардов рублей с начала текущего года получили военнослужащие Восточного военного округа в форме денежных субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья. Всего эту форму жилищного обеспечения выбрали около 1000 военнослужащих округа.

Более 2900 военнослужащих ВВО с начала текущего года обеспечены служебными жилыми помещениями. Это жилье вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства, а также служебные квартиры, которые высвобождают офицеры, убывшие к новым местам службы.

По избранному месту жительства квартирами по договорам социального найма с правом последующей приватизации обеспечено около 200 офицеров ВВО.

Всего в Восточном военном округе начала текущего года постоянным, служебным жильем и денежными субсидиями на приобретение постоянного жилья обеспечено более 4000 военнослужащих.

Кроме того, во втором полугодии текущего года планируется заселение двух новостроек в микрорайоне «Волочаевский городок» Хабаровска. Всего служебное жилье получат 280 семей военнослужащих округа.

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