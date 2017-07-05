05.07.2017 (09:04)
Представители ВВО и вооруженных сил Монголии завершили планирование международного российско-монгольского учения «Селенга»
Представители Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии завершили совместное планирование международного российско-монгольского учения «Селенга». Для его подготовки было проведено три планирующих конференции на территории России и Монголии.
В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, что учение будет проведено с 25 августа по 9 сентября на одном из полигонов вооруженных сил Монголии.
В рамках подготовки к учению представители ВВО совершили рабочую поездку в районы боевых стрельб, расположения полевого лагеря и парка боевых машин.
Утверждены порядок пересечения государственной границы подразделениями российской стороны, сценарий учения, состав войск, проведение торжественных мероприятий, организация марша российских подразделений по территории Монголии.
В текущем году «Селенга» традиционно будет иметь антитеррористическую направленность.
Справочно:
В учении примут участие до 1 тысячи военнослужащих вооруженных сил России и Монголии. От Восточного военного округа планируется привлечь подразделения отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в г. Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые роты, минометная батарея, подразделения самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, зенитных самоходных установок «Шилка», взвод РХБ защиты, разведывательная рота.