05.07.2017 (09:04)

Представители ВВО и вооруженных сил Монголии завершили планирование международного российско-монгольского учения «Селенга»

Представители Восточного военного округа и вооруженных сил Монголии завершили совместное планирование международного российско-монгольского учения «Селенга». Для его подготовки было проведено три планирующих конференции на территории России и Монголии.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению, что учение будет проведено с 25 августа по 9 сентября на одном из полигонов вооруженных сил Монголии.

В рамках подготовки к учению представители ВВО совершили рабочую поездку в районы боевых стрельб, расположения полевого лагеря и парка боевых машин.

Утверждены порядок пересечения государственной границы подразделениями российской стороны, сценарий учения, состав войск, проведение торжественных мероприятий, организация марша российских подразделений по территории Монголии.

В текущем году «Селенга» традиционно будет иметь антитеррористическую направленность.

Справочно:

В учении примут участие до 1 тысячи военнослужащих вооруженных сил России и Монголии. От Восточного военного округа планируется привлечь подразделения отдельного мотострелкового соединения округа, дислоцированного в г. Кяхта (Республика Бурятия), в частности, это мотострелковые и танковые роты, минометная батарея, подразделения самоходных артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня, зенитных самоходных установок «Шилка», взвод РХБ защиты, разведывательная рота.

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