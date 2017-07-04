04.07.2017 (19:16)

Юнармейцы Башкортостана приняли участие в чемпионате России по пахоте

В Уфимском районе Башкортостана состоялся VI открытый чемпионат России по пахоте, в котором приняли участие юнармейцы.

Мероприятие посетили представители 30 регионов России. Соревнования стали одной из главных площадок для обсуждения новейших достижений АПК, местом налаживания контактов, знакомства с новыми агротехнологиями и образцами сельхозтехники.

Справочно:

Цель Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.

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