04.07.2017 (17:41)

Юнармейцы Тверской области борются за звание сильнейших в пневматлоне и лазертаге

Юнармейцы, кадеты, представители объединений военно-патриотической направленности, казачьих обществ, местных отделений ДОСААФ России, спортивных учреждений региона будут соревноваться в конкурсах по военно-прикладным видам спорта. Среди них: оказание первой медицинской помощи, соревнования по строевой и силовой подготовке, неполной сборке-разборке автомата Калашникова, пневматлон, лазертаг, рукопашный бой и другие.

Также для участников будут организованы военно-спортивная игра «Тропа разведчика», квест «Побег из плена противника» и викторина по теме «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов».

Справочно:

Цель Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» — вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Вступить в юнармию может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд.

В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано президентом Российской Федерации. Оно призвано объединить все организации, органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения обучаться на базе своих объектов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице