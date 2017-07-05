05.07.2017 (05:50)

Операторам 1-й научной роты ВМФ вручили лейтенантские погоны

В Военно-морском политехническом институте Военного учебно-научного центра ВМФ России (г. Пушкин) состоялась церемония вручения офицерских погон операторам научной роты Военно-Морского Флота.

В этом году в приказ о назначении на офицерские должности включены 10 военнослужащих роты, изъявивших желание продолжить службу.

Перед военнослужащими научной роты выступил начальник военного вуза Евгений Якушенко. По итогам службы операторы роты награждены грамотами, сборниками статей научных трудов, в работе над которыми они принимали непосредственное участие, а также и памятными вымпелами.

За год службы операторы научной роты ВМФ достигли ощутимых научных результатов. В частности, идет процедура регистрации 4 заявок на изобретения, среди которых «Косвенный метод измерения скорости вращения коллекторных электродвигателей», «Система беспроводного технического диагностирования корабельного электрооборудования с применением микромеханических инерционных элементов на основе нейронных сетей».

Также по результатам деятельности военнослужащих научной роты ВМФ подано 2 заявки на полезные модели –– «Универсальный корабль комплексного снабжения», «Регулятор скорости биротационного реактивно-роторного двигателя»

В фонде алгоритмов и программ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» зарегистрировано 8 программных средств, разработанных военнослужащими научной роты, среди которых «Интеллектуальный блок диагностирования датчиков корабельных контрольно-измерительных приборов», «Программный комплекс для определения технических характеристик корабля комплексного снабжения на начальных этапах проектирования».

За первое полугодие операторами научной роты ВМФ опубликовано 62 статьи в различных научных изданиях России и зарегистрировано 38 рационализаторских предложений.

По итогам научно-технической конференции «Перспективные направления развития науки Военно-Морского Флота» был издан «Сборник трудов VI научно-технической конференции операторов научной роты Военно-Морского Флота».

За год операторы научной роты ВМФ приняли участие в работе 17 научных конференций и выставок различного уровня.

Как отметил Евгений Якушенко, «достижениями научной роты ВМФ являются выход в финал на международном инженерном чемпионате CASE-IN, участие в XV молодежной научно-технической конференции «Взгляд в будущее», победа на фестивале разработок в области робототехники «Science Fest», успешное выступление на Всероссийском турнире по изучению и разработке приложений с применением машинного обучения «AI Hackathon», участие во Всероссийском турнире по визуализации данных «GameDave», выступление на пленарном заседании XI Всероссийской научно-технической конференции «Завалишинские чтения», участие в конференции «Дни интеллектуальной собственности СЗФО» и участие в тематической выставке достижений НИИ и вузов Министерства обороны России, которая проходила в рамках Коллегии военного ведомства.

Традиционно над лучшими разработками операторов научной роты весеннего призыва продолжат работу операторы нового набора, которые продемонстрируют их на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2017».

38 новобранцев прибудут в расположение научной роты 7 июля 2017 года.

Многими военнослужащими научной роты заинтересовались предприятия промышленности. Специалисты кадровых служб крупных стратегически важных оборонных предприятий России с особым интересом следили и следят за их успехами в различных технических конкурсах и научных конференциях.

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