05.07.2017 (02:33)

Спортсмен Тихоокеанского флота стал победителем чемпионата по смешанному боевому единоборству

В ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске состоялся международный чемпионат по смешанным боевым единоборствам среди профессионалов «Fight Nights Global 69». В турнире приняли участие 9 пар спортсменов из России, США, Бразилии, Англии, Таджикистана и Узбекистана.

В соревнованиях успешно выступил военнослужащий соединения кораблей охраны водного района Тихоокеанского флота. В весовой категории до 65 кг единогласным решением судей победу одержал матрос контрактной службы Мурад Гасайниев, одолевший бойца из Новосибирска Вячеслава Пристенского.

Это уже третья победа Мурада Гасайниева в профессиональной карьере. Она позволит тихоокеанцу выступить на следующих профессиональных соревнованиях, которые пройдут в октябре во Владивостоке.

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