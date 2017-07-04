04.07.2017 (22:52)

Стрелки из военно-патриотического клуба ДОСААФ завоевали награды представительного турнира

В тире спортивно-стрелкового клуба Миасса, что в Челябинской области, прошло открытое личное первенство города по стрельбе из пневматического оружия. Турнир оказался представительным – борьбу за награды в трех упражнениях и дуэльной стрельбе в течение нескольких дней вели 290 спортсменов из Челябинска, Миасса, Чебаркуля, Снежинска, Озерска и Златоуста. В числе участников были и 19 представителей военно-патриотического клуба местного отделения ДОСААФ г.Чебаркуль.

Воспитанники этого клуба выступили весьма успешно. Вера Ковалева, Никита Камских и Светлана Митрофанова завоевали в своих упражнениях «серебро», а Андрей Барышников и Андрей Вязьмин стали бронзовыми призерами турнира.

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